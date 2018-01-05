ПАО "Укрзализныця" увеличит количество международных касс в связи с ростом объемов перевозок пассажиров в страны ЕС, сообщил и.о. председателя правления общества Евгений Кравцов в своем Twitter.

По его словам, расширение сети международных билетных касс железнодорожники начнут с регионального филиала "Донецкая железная дорога".

"Международных железнодорожных касс в 2018-м прибавится. Начинаем с "Донецкой железной дороги". Вместо Донецка и Луганска откроем такие кассы в Мариуполе, Краматорске, Славянске, Покровскую, Рубежном и Лисичанске. "Укрзализныця" сегодня дает возможность путешествовать в семь стран ЕС", - отметил и.о. председателя правления ПАО "Укрзализныця".

Как сообщил Е.Кравцов, в 2017 году в международном сообщении Украина - ЕС перевезено в 5,5 раза больше, чем в 2016-м. За 11 месяцев поездами за границу путешествовали 205 тыс. пассажиров.

В графике движения пассажирских поездов на 2017/2018 гг. Мы расширили сеть маршрутов в страны ЕС. Пассажиры могут путешествовать в Венгрию, Польшу, Словакию, Болгарию, Румынию, Австрию, а в Чехию с пересадкой на станции Кошице на поезд № 240 Кошице - Прага. Мы работаем с коллегами из иностранных железных дорог для создания возможности продажи билетов через интернет на поезда международного сообщения. Сейчас отрабатываем нормативные и технические вопросы", - рассказал Е.Кравцов.

В то же время пресс-служба "Укрзализныци" перечислила международные поезда, курсирующие в сообщении Украина-ЕС.

Среди них поезда: №67/68 Киев - Варшава (ежедневно, скорый); №36/35 Одесса-Перемышль (ежедневно, скорый); №705/706 Киев-Перемышль (ежедневно, Интерсити +); №51/52 Львов-Перемышль (ежедневно, скорый); №753/754 Ковель - Холм (ежедневно, региональный, вторая пара к поезду №751/752 Здолбунов – Холм); Киев - Кошице (два беспересадочных вагона в составе поезда №13/14 Киев-Ужгород, далее поездами словацких железных дорог в Прагу и Братиславу); Киев - Будапешт - Вена (ежедневно, беспересадочный вагон в составе поезда №749 / 145 Киев-Львов-Чоп, дальше поездами Венгерских железных дорог); Киев - Бухарест (раз в неделю, беспересадочный вагон в составе поезда №117 / 118 Киев-Черновцы); Киев - Варна (курсирует летом, беспересадочный вагон в составе поезда Белорусской железной дороги).