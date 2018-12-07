"Укрзализныця" закупает оружие на 2,6 млн гривен

Государственное ПАО "Укрзализныця" объявила тендер на приобретение легкого стрелкового вооружения летального действия, сообщает УНН со ссылкой на портал публичных закупок Prozorro.

Общая стоимость заказа составляет 2 615 802,60 грн. "Укрзализныця" планирует купить пистолет "Форт-21.03", в комплекте патроны калибра 9х19 Luger - 63 шт., пистолет "Форт-19", в комплекте патроны калибра 9х19 Luger - 109 шт., пистолет "Форт-9" в комплекте патроны 9 х17 - 500 шт ., штурмовая винтовка "Форт-229" в комплекте патроны 7.62 х51 - 232шт., пистолет-пулемет "Форт-224" калибра 9х19 Luger с глушителем, в комплекте патроны калибра 9х19 Luger - 845 шт., пистолет-пулемет "Форт - 224" калибра 9х19 Luger без глушителя в комплекте патроны 9 х19 Luger - 1000 шт.

Огнестрельное оружие должно быть поставлено до 28 декабря сего года по адресу: Украина, Винницкая область, Винница, ул. 600-летия, 27.

Напомним, что Украина "ожидает и предлагает на всех уровнях дать "зеленый свет" на поставки государствами-членами ЕС летального оборонительного вооружения" еще с конца октября. По материалам УНН.