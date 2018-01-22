UPG уходит со столичного рынка

Сеть UPG прекращает работу трех своих автозаправочных станций (АЗС) в Киеве и одной по трассе М-12 из-за истечения срока аренды, сообщается на сайте UPG.

Таким образом, сеть более не располагает АЗС в столице.

Вместе с тем, компания сообщает о планах открытия семи АЗС в Киевской, Львовской, Волынской, Черновицкой, Хмельницкой, Закарпатской областях и Днепре.

Как сообщалось, "Укрпалетсистем" управляет сетью АЗС под брендом UPG (насчитывает более 50 станций).