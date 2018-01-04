Увеличино финансирование Минкультуры на 50%, более 1 млрд грн выделят из госбюджета на кино

Государственный бюджет Украины на 2018 год предусматривает выделение 6,4 млрд грн Министерству культуры, что почти на 50% больше, чем в 2017 году.

Такая нормв содержится в тексте закона "О Государственном бюджете Украины на 2018 год", опубликованном на сайте Верховной Рады.

При этом в 2017 году Минкультуры выделялось 42,8 млрд грн.

В 2018 году на подготовку кадров для сферы культуры и искусства высшими учебными заведениями III и IV уровней аккредитации предусмотрен 1 млрд грн; на финансовую поддержку национальных театров – 1 млрд грн; на обеспечение функционирования Украинского культурного фонда – 207,5 млн грн; на обеспечение деятельности национальных музеев, библиотек и культурно-просветительских центров – 523 млн грн; 144 млн грн – на обеспечение деятельности Украинского института книги, выпуск книжной продукции по программе "Украинская книга".

Предусмотрено и 523 млн грн на строительство объектов общегосударственного значения в сфере культуры, из них 200 млн грн – на организацию и проведение архитектурного конкурса, проектирование и строительство Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - Музея Революции достоинства.

На производство и распространение фильмов патриотической направленности предусмотрено 500 млн грн и еще 507,8 млн грн на государственную поддержку кинематографии, из средств Государственного агентства по вопросам кино.

Всего на Госкино выделяется 520,7 млн грн.

Украинскому институту национальной памяти предусмотрено выделение 62,88 млн грн.