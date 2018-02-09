В 2017 году переселенцы получили 1,6 млрд грн, - Фонд соцстраха

Фонд социального страхования Украины осуществил в 2017 году страховых выплат внутренне перемещенным лицам на сумму в 1,6 млрд гривен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Фонда.

В частности, общая сумма выплат в 2017 году составила 1 млрд 618 млн гривен.

"Сумма страховых выплат, которые в течение 2017 года совершил Фонд социального страхования Украины внутренне перемещенным лицам, составила 1 млрд 618 млн гривен", - говорится в сообщении.

Кроме того, по информации пресс-службы, половина суммы (759,38 млн гривен) была выплачена лицам, которые выехали из зоны проведения АТО в другие регионы Украины (22 391 человек). Вторую половину суммы (858,7 млн гривен) выплатили лицам, которые покинули зону проведения АТО, но остались на территории Донецкой и Луганской областей (21 670 человек).

Также в сообщении уточняется, что в указанную сумму входят ежемесячные страховые выплаты пострадавшим на производстве и членам их семей, единовременное пособие пострадавшим, медицинская и социальная помощь.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины утвердил бюджет Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы на 2018 год.