В 2018 году государственный "ПриватБанк" намерен сократить количество мелких отделений с небольшой численностью персонала. Об этом сообщает пресс-служба банка. Как сообщается, в рамках оптимизации структуры, финучреждение планирует увеличить сеть полнофункциональных универсальных отделений с одновременной оптимизацией количества малоэффективных мини-отделений банка. В частности, в течение года запланировано открытие 49 универсальных отделений и оптимизация 201 мини- и микроотделения. Кроме того, 73 отделения поменяют свое месторасположение на более удобное для клиентов. По словам и.о. директора банка Галины Пахачук, политика "ПриватБанка" будет направлена на оптимизацию филиальной сети и на комплексное обслуживание юридических и физических лиц в пределах одного многофункционального отделения. Обновленная сеть отделений ПриватБанка, согласно программе развития до конца 2018 будет насчитывать 2061 филиалов и отделений. Также банк планирует в течение года увеличить сеть банкоматов на 3% - до 7795, а сеть торговых POS-терминалов вырастет на 13% - до 170 000.

