В 2018 году в Украине прогнозируется рост уровня инфляции. Об этом сообщила экономист Всемирного банка в Украине Анастасия Головач во время пресс-конференции относительно экономического прогноза для Украины. "В 2017 году инфляция достигла почти 14%. Инфляционные риски остаются довольно значительными. Ожидаем, что инфляция в 2018 году может достичь 10%. Поэтому весьма важно, для того, чтобы уменьшить инфляционные риски и сохранить макроэкономическую стабильность внедрить реформы, связанные с бюджетной сферой, а именно закон "О реформе образования", законы в сфере здравоохранения... То есть нужно разрабатывать соответствующие меры, которые бы позволяли повышать заработную плату, но при этом оптимизировать кадровый состав...", - сообщила Головач. Напомним, ранее сегодня руководитель программ по Беларуси, Молдове и Украине Фарук Кхан призвал Украину завершить начатые реформы. В частности должны быть завершены реформы в сфере борьбы с коррупцией, меры в сфере приватизации государственных предприятий, реформирование государственных банков. По его словам, инвесторы обеспокоены динамикой и темпом основных реформ в Украине. А также тем, что программа с МВФ до сих пор не утверждена.

