В ЕБРР считают, что Украина имеет достаточно газа для того, чтобы не импортировать его и полностью покрывать свои потребности в топливе.

Об этом заявил управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж в интервью "РБК- Украина".

Говоря об энергорынке, он заметил, что были ситуации, когда иностранные компании делали попытки выйти в украинский газодобывающий сектор, в частности British Petroleum, Shell и другие.

Впрочем, по его словам, "их очень успешно и быстро вытеснили с рынка".

"Где они сейчас? И это - позор, потому что у Украины достаточно газа для того, чтобы не импортировать его и полностью покрывать свои потребности в топливе. И если бы Украина захотела, то могла бы стать экспортером газа. Но для этого нужно делать правильные шаги в направлении формирования рынка и его регулирования", - отметил Малиж.

Он объяснил, что надо создавать условия для выхода инвесторов на этот рынок, ведь они могут предоставить Украине технологии, которых она не имеет.