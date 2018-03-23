В этом году минимальная заработная плата должна быть 4 тыс. гривен - Порошенко

В этом году минимальная заработная плата должна быть не 3,7 тыс. гривен, а 4 тыс. гривен. Об этом заявил президент Петр Порошенко во время своего визита в Луцк. По словам главы государства, минималка для граждан нашей страны должна быть не 3700 гривен, а 4 тыс. гривен. В свою очередь, что касается средней зарплаты, то ее планируется сделать до 10 тыс. грн. Также лидер страны заявил, что в планах правительства планируют сделать стоимость рабочей силы конкурентоспособной с европейскими странами. В настоящее время Кабинет Министров Украины все для этого сделал, со своей стороны. "В этом году минимальная заработная плата должна быть не 3,7 тыс. гривен, а 4 тыс. гривен. Средняя заработная плата должна быть 10 тыс. гривен. И стоимость рабочей силы должна быть конкурентоспособной с европейскими странами", - подчеркнул президент. "Правительство все для этого сделало со своей стороны", отметил Порошенко. "Есть все условия, чтобы перевести зарплату из конвертов к выплатам", - добавил он. Напомним, как сообщалось ранее, средняя заработная плата в вакансиях, которые подаются в Госслужбу занятости, составляет лишь 4,3 тысячи гривен, при уровне в почти 8 тыс. гривен по итогам прошлого года. Напомним, как сообщалось ранее, вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что в Украине имеется значительное количество вакансий с заработной платой свыше 15 тысяч гривен. В частности, он сообщил, что по информации Государственной службы занятости, не только в Киеве, а и в Харьковской, Днепропетровской, Тернопольской и Запорожской областях, а также в Одессе, зарплата может превышать 15 тысяч гривен.

