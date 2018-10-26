В госбюджете-2019 предусмотрено достаточно средств для субсидий - Минсоцполитики

Министр социальной политики Андрей Рева опроверг информацию о том, что средств, заложенных для осуществления выплат субсидий в госбюджете 2018 и 2019 годов, недостаточно. Об этом передает пресс-служба ведомства.

В частности, Рева отметил, что заложенная в Государственный бюджет Украины сумма на выплаты субсидий для оплаты жилищно-коммунальных услуг содержала долю на выплаты долгов за предыдущие периоды, а поэтому сравнения с аналогичной статьей расходов на следующий год в абсолютных величинах является некорректными.

"Сумма в размере 71 миллиард гривен была заложена (в государственный бюджет на 2018 год, - ред) с учетом долгов за предыдущие периоды. В этом году мы закрываем все долги за прошлые периоды, а на следующий, по нашим расчетам, нужным будет меньше нынешней сумма на 16 миллиардов гривен", - заявил Рева.

Министр также проинформировал о том, что количество получателей субсидий останется примерно на том же уровне, что и в этом году.

В то же время, он отметил, что система субсидий не предназначена для постоянного функционирования в существующих масштабах, а является временной мерой для помощи людям пройти этап реформы тарифообразования в коммунальной сфере, в условиях, когда люди имеют действительно низкие доходы.

Напомним, получатели субсидий с 1 января 2019 года смогут получить сэкономленные средства наличными.

Ранее Министерство социальной политики Украины предоставило разъяснение по новым правилам назначения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Расчет уже назначенных субсидий по новым параметрам произойдет в автоматическом режиме.