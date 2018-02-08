В Израиле выпустят криптовалюту, обеспеченную бриллиантами

Одна из крупнейших в мире израильская алмазная биржа анонсировала выпуск собственной криптовалюты, которая будет обеспечена бриллиантами. Об этом сообщает Reuters. Сообщается, что криптовалюта будет иметь две разновидности: Carat, ориентированная на широкий круг инвесторов, и Cut - предназначенная для расчетов между профессиональными участниками алмазного рынка. "Новая криптовалюта будет подкреплена закупками алмазов на израильском рынке и будет отображаться как обновляемый индикатор в торговом зале и на торговых интернет-сайтах вместе с другими национальными и международными экономическими показателями", - сообщила биржа. Согласно информации СМИ, стоимость Carat будет на 25% обеспечиваться бриллиантами. Напомним, в конце декабря сообщалось, что Министерство финансов Израиля рассматривает возможность введения собственной криптовалюты - электронный шекель.

