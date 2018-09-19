В Кабмине назвали число безработных в Украине с высшим образованием

В Украине на сегодня большинство безработных имеют высшее образование. Об этом сказала министр образования и науки Украины Лилия Гриневич в ходе заседания правительства в среду, 19 сентября

По словам Гриневич, люди с высшим образованием, которые сегодня не имеют надлежащего трудоустройства, составляют 80%.

"Только 20% наших выпускников идут получать профессиональное образование, а 80% - высшее...К примеру, в Европе в среднем 40% выпускников идут учиться в учреждения профессионального образования, а в таких странах, как Чехия, Хорватия, Австрия и Финляндия этот показатель достигает 80%", - сказала Гриневич.

По словам министра, это с одной стороны, это свидетельствует о диспропорции в подготовке кадров с профессиональным и высшим образованием, а с другой - говорит о ненадлежащем уровне подготовки как в профессиональных учебных заведениях, так и в высших.

Причиной таких показателей Гриневич, в частности, называет и изношенность оборудования. В учреждениях высшего образования уровень износа достигает 60-80%, а в профтехзакладах - и все 100%.

Решить эту проблему МОН надеется за счет внедрения концепции дуального образования. То есть, согласовать взаимодействие образовательной и производственной сферы по подготовке квалифицированных кадров определенного профиля. В частности, предлагается изменение соотношения учебного времени: теоретическое обучение - 30%, производственное обучение и производственная практика - 70% учебных часов. Оценивание студента должно происходить по результатам реальных показателей, то есть непосредственно на производстве.