В Киеве 1 октября изменятся правила пользования парковочными талонами

В Киеве с 1 октября изменятся правила использования месячных парковочных талонов и квартальных абонементов. Об этом сообщает сообщил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян, передает пресс-служба администрации.

По его словам, также изменился внешний вид талонов. Теперь на талоне появилось поле для обязательного заполнения автомобильного номера, поэтому каждый талон закреплено только за одной машиной. Без заполнения этой графы талон является недействительным.

Кроме того, талоны и абонементы можно приобрести: онлайн, с бесплатной доставкой; в киосках, через агентов или непосредственно в офисе КП "Киевтранспарксервис".

Абонемент на месяц на всех зонах стоит 630 гривен, во II и III зоне - 441 гривен, в III зоне - 315 гривен.

Абонемент на квартал - 1465 гривен с возможностью пользоваться любой парковочной площадкой предприятия в течение трех месяцев.

Приобретенный талон нужно положить на панель под лобовое стекло или воспользоваться держателем и закрепить на зеркале заднего вида. Каждый талон на парковку защищен голограммой и уникальным идентификационным номером. Дизайн талонов меняется ежемесячно.

Напомним, в Украине 27 сентября 2018 года вступили в силу новые правила парковки автомобилей. Соответствующий закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реформирования сферы парковки транспортных средств" опубликован на сайте Верховной рады Украины. Закон призван ликвидировать стихийную парковку. Среди нововведений фотофиксация нарушений и бесконтактные штрафы.