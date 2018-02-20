В Киеве ГФС насчитала 200 миллионеров

На сегодняшний день в Киеве 3200 граждан подали декларации об имущественном состоянии и доходах на общую сумму дохода в 1,9 млрд гривен.

Об этом сообщила глава столичного управления Государственной фискальной службы Людмила Демченко в интервью одному из телеканалов, пишет УНИАН.

"Сегодня у нас уже 3200 физических лиц подали декларации, у нас уже 200 миллионеров, хотя в прошлом году было 100 миллионеров", - сказала она.

Демченко также сообщила, что физические лица могут подать заявление на получение налоговой скидки.

"На сегодня подано заявок на возврат 4 млн грн, в прошлом году было подано заявлений только на 2 млн грн", - сообщила Демченко.