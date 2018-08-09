В Киеве на взятке задержали начальника одного из департаментов ГФС

В Киеве на взятке в 20 тыс. долларов задержали начальника Департамента налогов и сборов с физических лиц Государственной фискальной службы Украины Павла Дроняка. Об этом в Facebookсообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

По словам Луценко, киевская прокуратура совместно с Национальной полицией задержали на взятке начальника Департамента налогов и сборов с физических лиц Государственной фискальной службы Украины. Деньги он требовал у трех предпринимателей.

"Чиновник спутал сборы и поборы. За снижение штрафных санкций с трех предпринимателей требовал 20 тысяч долларов", - отметил генпрокурор.

На сайте ГФС указано, что Департамент налогов и сборов с физических лиц возглавляет Павел Дроняк.