В Киеве начали массовое подключение жилых домов к отоплению

В Киеве начали массовое подключение многоквартирных жилых домов к системе централизованного отопления в связи с понижением температуры воздуха, заявил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

Как отмечается, проведена инспекция работ аварийно-восстановительных бригад и состояние подключения отопления в Святошинском, Соломенском, Подольском и Оболонском районах.

"Именно в этих районах коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" фиксирует значительное количество повреждений сетей. Коммунальные службы работают в напряженном графике, более 40 аварийных бригад "Киевтеплоэнерго" осуществляют работу круглосуточно, а жилищно-эксплуатационные участки - без выходных, чтобы обеспечить надежную подачу теплоносителя. За последние несколько дней уже ликвидировали почти 300 повреждений", - отметил П.Пантелеев в ходе инспекции.

Заместитель главы КГГА также отметил, что отопительный сезон в столице начался с 15 октября. В частности, по индивидуальным заявкам начали подключение больниц, школ, детских садов и других учреждений социальной сферы.

"По состоянию на 20 октября подключены 163 больницы, 282 школы, 458 детских садов", - отметил П.Пантелеев.