В Киеве подали отопление во все коммунальные дома - КГГА

По состоянию на 30 октября "Киевтеплоэнерго" к услуге централизованного отопления подключило все дома, которые обслуживаются коммунальными жилищно- эксплуатационными участками. При этом дома ОСМД, ЖСК, ведомственные и инвестиционные подключены к отоплению на 65%. Об этом сообщил в Департамент жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА.

"По состоянию на 30 октября коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" подало теплоноситель на все дома, которые обслуживаются коммунальными жилищно-эксплуатационными участками", - говорится в сообщении.

Однако в департаменте отметили, что из-за повреждения тепловых сетей, которые возникли в процессе подачи отопления временно остаются без теплоснабжения 4% жилых домов.

"Дома ОСМД, ЖСК, ведомственные и инвестиционные подключены на 65%, поскольку тепло туда подается по индивидуальным заявкам, то есть по их собственным решениям", - добавили в КГГА.

Указано, что с 20 октября в Киеве ликвидировано более 600 повреждений тепловых сетей.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ) вводит мониторинг показателей качества в сфере теплоснабжения.

Мониторинг позволит комиссии получать информацию о показателях качества теплоснабжения по трем направлениям. Первое - это непрерывность теплоснабжения (ежегодно): средняя продолжительность перерывов в теплоснабжении, количество перерывов, средняя продолжительность ликвидации последствий аварии сверх допустимого срока. Второе - качество теплоносителя (ежегодно): количество случаев несоблюдения параметров давления и/или температуры по результатам проведенных измерений. Третье - коммерческое качество предоставления услуг (ежеквартально): количество предоставленных услуг, количество и процент услуг, при выполнении которых превышены установленные сроки. По материалам: ZN.UA