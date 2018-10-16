В комитете ВР оценили потери из-за пожара на артскладах за 2,5 года в 2 млрд долларов

Из-за пожаров на артиллерийских складах в Украине за 2,5 года было уничтожено боеприпасов на сумму около 2 миллиардов долларов. Об этом сообщил председатель комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский, передает РБК-Украина.

Нардеп отметил, что в бюджете-2019 средства на бетонные хранилища не заложены.

"Информирую, что за последние 2,5 года, начиная со Сватово, заканчивая Ичней, уничтожение боеприпасов больше, чем на 2 миллиарда долларов. Официально информирую, что только в этом бюджете на 2019 год на дотации нашим аграрным баронам-миллиардерам заложено более 5 млрд гривен. А на бетонные хранилища опять ничего не заложено", - заявил Пашинский.

По его словам, вопрос будет также обсуждаться на комитете по вопросам нацбезопасности в среду, где будут отчитываться представители Минобороны и Генштаба о событиях в Ичне.

"Комитет будет завтра. Там будут проанализированы все вопросы, которые поднимались: и наличие боеприпасов, и состояние их хранения", - добавил нардеп.

Пашинский отметил, что в Украине нужно изменить систему хранения боеприпасов.

"Хочу просто напомнить, что в прошлом году у нас была Балаклея, была Калиновка. После этого комитет ВР по вопросам нацбезопасности разработал "методичку" того, что нужно сделать. Это все было передано руководству Минобороны и Генштаба. За год ничего сделано не было. ситуация такова: как есть - не может дальше быть. Нам нужно в корне изменить систему хранения боеприпасов. Заклинаниями, что мы идем в НАТО, мы боеприпасы не сохраним", - добавил он.

Напомним, секретарь комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны, народный депутат Иван Винник сообщил, что в результате пожара на артскладах в Ичне Украина могла понести убытки на сумму 400 миллионов долларов. Нардеп отметил, что по предварительной оценке, пожаром на арсенале в Ичне уничтожено около 40 тысяч тонн боеприпасов.