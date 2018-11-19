В Кремле отреагировали на заявление о "марше" РФ на Украину после запуска "Северного потока-2"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, что запуск газопровода "Северный поток-2" сделает украинскую систему транспортировки газа ненужной и позволит Москве "войти маршем" в Киев, неудачной инсинуацией. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ТАСС.

"Это неудачное заявление. "Северный поток - 2" - это коммерчески выгодный и экономически обоснованный проект, причем он экономически привлекателен не только для поставщика - Российской Федерации, но и для получателей газа в Европе, прежде всего Германии", - заявил представитель Кремля.

"Альтернативой российскому трубному газу является сжиженный газ, в том числе американский, но эта продукция дороже, ощутимо дороже, соответственно экономика говорит сама за себя", - добавил Песков.

"Подобные инсинуации - это, наверное, из разряда попыток политизировать проект. Много нападок, мы слышим прямые угрозы в адрес этого проекта со стороны США. Эти ни что иное, как проявление нечестной конкуренции и попытка заставить европейцев покупать невыгодное им более дорогое американское топливо", - отметил он.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий утверждает, что запуск газопровода "Северный поток-2" сделает украинскую систему транспортировки газа ненужной и позволит Москве "войти маршем" в Киев. По материалам УНН.