В марте 2018 года в Украине снизился уровень безработицы на 0,1% процентных пункта до 1,4%. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным Госстата, по состоянию на 1 марта 2018 года в Государственной службе занятости было зарегистрировано 366,9 тыс. безработных.

Количество зарегистрированных вакансий составило 93 тыс. (4 человека претендуют на 1 вакансию).

Средний размер пособия одного безработного - 2587 грн.

По данным Госстата, в феврале показатель зарегистрированных безработных в Украине составлял 383,7 тыс. В январе - 378,9 тыс.

Ранее сообщалось, что в декабре 2017 года в Украине выросла максимальная помощь по безработице. Повышение произошло в связи с ростом с 1 декабря прожиточного минимума (до 1762 грн), поднявшись с 6736 до 7048 грн.

По данным Bloomberg, в этом году Украина вошла в топ-10 в рейтинге "несчастных стран", заняв 7 место. Индекс вычислялся на основании показателей инфляции и безработицы.