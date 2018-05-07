В Минюсте опубликовали список крупнейших компаний-должников по зарплате

Министр юстиции Украины Павел Петренко опубликовал список трех крупнейших компаний - должников по выплате заработной платы. В лидерах оказалось Харьковское предприятие, входящее в "Укроборонпром", написал Петренко на своей странице в Facebook.

"Публикуем список трех крупнейших компаний - должников по выплате заработной платы. Давайте распространять. Пусть Украина знает своих псевдогероев. Правительство и Минюст намерены полностью преодолеть позорное явление долгов по зарплате", - написал Петренко.

Публікуємо список трьох найбільших компаній - боржників із виплати заробітної плати. Давайте поширювати. Нехай Україна... Опубліковано Павлом Петренком 7 травня 2018 р.

Так, Харьковское государственное авиационное производственное предприятие задолжало больше всего - 74 млн гривен. Вдвое меньше - 30,1 млн гривен задолжало ГП "Судостроительный завод имени 61 Коммунара".

На третьей строчке антирейтинга - футбольный клуб "Металлист" , который задолжал 28,6 млн гривен.

Министерство юстиции на площадке "СЕТАМ" выставляет на торги имущество двух спиртзаводов, расположенных в Черновицкой области. Такое решение было принято в связи с существенной задолженностью предприятий по выплате заработной платы.