В МВФ считают недостаточными международные резервы Украины

Международный валютный фонд считает недостаточным текущий уровень международных резервов Украины. Для поддержания макростабильности экономики требуется как минимум 30 млрд долларов.

С таким заявлением выступил постпред МВФ в Украине Йоста Люнгман во время ежегодной конференции Fitch Ratings в Киеве, пишет Интерфакс

"Наша оценка такова, что для Украины такой уровень резервов все еще является низким. Он должен составлять примерно $30 млрд, - это не точная цифра. Поэтому политика Национального банка Украины (НБУ) по покупке валюты в резервы является правильной", - сказал он.

По словам Люнгмана, сейчас резервы составляют более $18 млрд и покрывают три месяца будущего импорта. По материалам Комментарии.UA