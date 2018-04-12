В НБУ сообщили, когда ожидают следующий транш от МВФ

Национальный банк Украины (НБУ) сохраняет ожидания относительно привлечения Украиной в 2018 году $2 млрд от Международного валютного фонда (МВФ) и прогнозирует поступление очередного кредитного транша в начале третьего квартала.

"Что касается очередного кредитного транша, мы считаем, что это будет возможно в третьем квартале – в начале третьего квартала. Но это скорее технический расчет с точки зрения хода переговоров и получения согласий на техническом уровне", - сказал замглавы центробанка Дмитрий Сологуб на монетарном брифинге в Киеве в четверг.

По его словам, НБУ в настоящее время не располагает какой-либо конкретной информацией о дате очередного визита миссии МВФ в Киев.

В то же время Д.Сологуб сообщил, что украинская делегация планирует присутствовать на ежегодном весеннем собрании МВФ и Всемирного банка (ВБ).

"В конце следующей недели пройдут традиционные весенние встречи МВФ, где будет присутствовать украинская делегация. Это не только переговоры с миссией (МВФ ), чтобы обсудить программу (EFF), это также и встречи с другими международными организациями", - сказал он.