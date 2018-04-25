В Польше работает около 2 млн украинцев, потребность в иностранных работниках будет только расти, сообщил председатель Польско-украинской хозяйственной палаты, экс-министр экономики Польши Яцек Пехота.

"В Польше в прошлом году было выдано более 1,7 млн документов, которые разрешают украинцам временное трудоустройство на территории Республики Польша… Вместе с теми людьми, которые работают нелегально - это группа около 2 млн украинцев, которые работают в Польше", - сказал он на пресс-конференции "Легальное трудоустройство украинцев в Польше как перспектива скорой евроинтеграции Украины", которая прошла в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" в среду.

По словам Я.Пехоты, в будущем, учитывая, что польская экономика продолжает быстро расти, возникнет необходимость в большем привлечении иностранных работников.

В свою очередь, президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник подчеркнул, что украинцы при трудоустройстве в Польше не должны оплачивать услуги компании-посредника.

"Украинцам необходимо знать, что искать работу в Польше нужно только через лицензированные компании в Украине, которые несут ответственность за то, куда они отправляют людей. Работать лучше в крупных предприятиях, где выплата зарплаты идет на банковскую карточку, соблюдаются все предусмотренные польским законодательством нормы охраны труда, и есть социальное страхование", - пояснил В.Воскобойник.

Он добавил, что украинские лицензированные компании-посредники должны получать доход не от физлиц, а от иностранных работодателей, для которых они ищут персонал.