В Польше заявили об угрозе нападения РФ на Украину после запуска "Северного потока-2"

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на конференции в Гамбурге заявил, что Россия после завершения строительства газопровода "Северный поток-2" может начать новое наступление на Украину.

Как сообщает польское агентство РАР, Моравецкий считает, что после того, как украинская газотранспортная инфраструктура потеряет свою значимость для России, может произойти "эскалация агрессии".

"Что в этом случае остановит Владимира Путина от наступления на Киев?" - отметил Моравецкий.

Польский премьер-министр добавил, что полученные от продажи Европе газа деньги РФ использует для модернизации армии.

"Вы будете удивлены, но я сейчас процитирую Ленина. Он один раз сказал, что капиталисты настолько жадны, что продадут веревку, на которой их и повесят. А европейцы платят России за газ. На эти деньги она укрепляет свою армию, а мы теперь просим США защитить нас", - заявил премьер-министр Польши.

Президент Польши ранее заявил, что строительство газопровода "Северный поток-2" представляет опасность как для Украины и Словакии, так и для Польши.

О планах сотрудничать с Украиной для противодействия "Северному потоку-2" заявил и госсекретарь США Майк Помпео. Он отметил, что трубопровод ослабит суверенитет Европы негативно повлияет на безопасность Украины.

"Северный поток 2" - российский газопровод, который строит компания Nord Stream 2 AG. Единственным акционером последней является Газпром. Длина газопровода составит 1,2 тыс. км, а общая мощность с уже существующим Северным потоком - 55 млрд куб. м газа.

"Северный поток 2" проляжет вдоль газопровода "Северный поток" по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсваль, чтобы минимизировать прокачку газа через Украину.

Напомним, что ранее глава Газпрома Алексей Миллер заявлял, что после запуска газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" транзит российского газа через Украину сократится в 10 раз. По материалам ATR.ua