В проекте оборонного бюджета США на 2019 предусмотрено выделение Украине помощи на $250 млн, в том числе на летальное вооружение

В проекте оборонного бюджета США на 2019 год предусмотрено выделение Украине помощи в вопросе безопасности в размере $250 млн, в том числе $50 млн исключительно для предоставления летальных видов вооружений оборонного характера, сообщило посольство Украины в США.

"Комитет по вооруженным силам Палаты представителей Конгресса США представил проект закона о "Бюджете США на 2019 на нужды национальной обороны". Сумма средств, которую предлагается выделить для политики безопасности помощи Украине, в том числе летальных видов вооружений, определена в объеме $250 млн, что на $100 млн больше, чем Комитет предлагал предоставить в текущем бюджетном году", – сказано в сообщении на странице посольства в Фейсбук в ночь на вторник.

Как информирует украинское посольство, $50 млн из указанной суммы предлагается направить исключительно для предоставления летальной оружия оборонного характера.

"Законопроект должен быть согласован с версией, которая будет подготовлена Сенатом, и проголосована обеими палатами Конгресса перед подачей на подпись президенту США", – сказано в сообщении.