В Раде зарегистрировали законопроект о валюте

19 марта 2018 года в Верховной Раде зарегистрирован законопроект "О валюте", который определен Президентом Украины Петром Порошенко как неотложный.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

На сайте Верховной Рады Украины от 19 марта 2018 года зарегистрирован законопроект No8152 "О валюте". Согласно информации сайта парламента, 17 марта этот законопроект определен Президентом Украины Петром Порошенко как неотложный.

Проект закона "О валюте" предусматривает введение постепенной, последовательной и гибкой либерализации на валютном рынке Украины, свободное движение капитала и других валютных ценностей.