В Раду внесли доработанный проект бюджета на 2019 год

В Верховную Раду внесли доработанный ко второму чтению законопроект No 9000 о государственном бюджете Украины на 2019 год. В карточке проекта доступна сравнительная таблица, приложения и пояснительная записка.

"Доработанный ко второму чтению проект Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2019 год" является сбалансированным и направлен на решение ряда первоочередных и неотложных вопросов", - говорится в пояснительной записке.

Отмечают, что доходы госбюджета на 2019 год предусмотрели в сумме 1 трлн 26 млрд 131,8 млн грн, в том числе доходы общего фонда - 928 млрд 507,9 млн грн и доходы специального фонда - 97 млрд 623,9 млн гривен.

Расходы проекта предусмотрены в сумме 1 трлн 112 млрд 130 млн грн, в том числе расходы общего фонда - 1 трлн 5 млрд 767,5 млн грн и расходы специального фонда - 106 млрд 362,4 млн гривен.

Предельный объем дефицита государственного бюджета Украины определен в сумме 89 млрд 989,3 млн грн, в том числе предельный объем дефицита общего фонда - 69 млрд 617,2 млн грн и предельный объем дефицита специального фонда - 20 млрд 372,1 млн гривен.

Подчеркивают, что доходы сводного бюджета на 2019 год из поддержанных за основу проектов изменений налогового и бюджетного кодексов; одобренных парламентом предложений, утвержденных в бюджетных выводах, предлагается увеличить на 18,1 млрд грн и установить на уровне 1 трлн 310,8 млрд грн, в том числе увеличить по общему фонду на 12,9 млрд грн и по специальному фонду на 5,2 млрд грн:

- государственный бюджет увеличен на 17,7 млрд грн до 1 трлн 19,3 млрд. грн., в том числе по общему фонду на 12,3 млрд грн и по специальному фонду на 5,4 млрд грн;

- местные бюджеты увеличены на 0,4 млрд грн до 291,5 млрд грн, в том числе по общему фонду увеличены на 0,6 млрд грн, по специальному фонду уменьшены на 0,2 млрд. гривен.