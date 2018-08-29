В рамках закона об алиментах с должников взыскали 2,7 млрд грн в пользу 500 тыс. детей. Об этом 29 августа в Facebook сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко.

"Есть впечатляющие результаты за шесть месяцев с начала действия первого пакета законов "Чужих детей не бывает". Было взыскано более 2,7 млрд гривен в пользу почти 500 тыс. украинских детей", - написал он.

Маємо вражаючі результати за 6 місяців з початку дії першого пакету законів #ЧужихДітейНеБуває. Було стягнуто понад 2.7 млрд гривень на користь майже півмільйона українських дітей.#ПРЯМА_МОВА - Павло Петренко (@Petrenko_Pavlo) 29 августа 2018 г.

7 декабря 2017 года Верховная Рада поддержала изменения в законодательные акты по поводу усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание путем совершенствования порядка принудительного взыскания задолженности по уплате алиментов. Согласно закону, должнику могут запрещать пользоваться огнестрельным охотничьим оружием и ограничивать право на управление транспортным средством, а также право на выезд за границу.

4 января 2018 года документ подписал президент Украины Петр Порошенко.

5 февраля Минюст запустил Единый онлайн-реестр должников. В нем содержатся десятки тысяч электронных записей о неплательщиках алиментов. Среди них - депутаты, чиновники и представители силовых структур.

В июле 2018 года Минюст сообщал, что в Украине с должников по алиментам взыскано 1,9 млрд грн.