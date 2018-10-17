В Швейцарии арестовано имущество Курченко

Департамент международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры Украины осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по созданию экс-президентом Виктором Януковичем преступной организации и ее структурного подразделения под руководством бизнесмена Сергея Курченко, а также по совершению в ее составе тяжких, особо тяжких и других преступлений в топливно-энергетическом и банковском секторах экономики, сфере налогообложения и др.

"О подозрении в участии в указанной преступной организации и совершении ряда особо тяжких преступлений в ее составе, в частности, уведомлены должностные лица ПАО "Брокбизнесбанк", который, по данным следствия, был подконтролен участникам преступной организации", - говорится в обнародованном во вторник на сайте Генпрокуратуры сообщении.

В ходе расследования установлено, что за участие в преступной организации и совершаемых ею преступлений одно из бывших должностных лиц Брокбизнесбанка получало значительные суммы.

По сообщению компетентных органов Швейцарской Конфедерации, установлен один из счетов, на который, согласно данным следствия, преступным путем перечислялись полученные средства, а также на счет одного из подконтрольных преступной организации предприятий на территории этого государства.

"Сейчас принятыми мерами уголовно-правового характера по запросу Генеральной прокуратуры Украины о международной правовой помощи на вышеуказанных счетах арестованы средства на общую сумму $2 млн", - говорится в информации.