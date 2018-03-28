В тайнике с документами из Гонконга таможенники Киева обнаружили 205 бриллиантов

В международном экспресс-отправлении документального характера сотрудники таможенного поста "Специализированный" совместно с управлением по борьбе с таможенными правонарушениями и международного взаимодействия Киевской городской таможни Госфискальной службы Украины обнаружили тайник с бриллиантами

"Мешочек с прозрачными камнями находился в специально вырезанном в документах проеме. Отправка поступила в Украину из Гонконга. Получить драгоценности должен был наш соотечественник, житель одного из регионов Украины", - говорится в сообщении пресс-службы ГУ ГФС в Киеве, обнародованном в среду утром.

Несвойственное для документов вложение таможенники заметили во время осуществления таможенного контроля с помощью рентгенологического оборудования. По результатам таможенного досмотра сотрудники таможни насчитали 205 камней прозрачного цвета.

"Согласно экспресс-тесту, выявленные камни являются бриллиантами. Их стоимость, чистоту и качество огранки будет устанавливать уже эксперт-геммолог. А пока продолжается протоколирование обнаруженного правонарушения по признакам нарушения таможенных правил, предусмотренных ч.1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Санкции статьи предусматривают конфискацию обнаруженных предметов правонарушения и штраф в размере 100% их стоимости", - говорится в информации.

В ведомстве отметили, что в марте 2018 года это уже вторая выявленная сотрудниками Киевской городской таможни ГФС попытка незаконно переслать драгоценные камни через таможенную границу Украины. В первом случае камни пересылались в Украину в международном почтовом отправлении из США.