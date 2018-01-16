В течение 2017 года Украина использовала угля антрацитовой группы почти вдвое меньше, чем в 2016 году. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины по вопросам энергетики и инфраструктуры Владимир Кистион, передает пресс- служба правительства.

"2,3 млн тонн угля марки "А" сэкономили за счет увеличения генерации атомных станций и гидроэлектростанций. 1,8 млн тонн антрацита замещено углем газовой группы, добываемого в Украине. Это очень хорошие показатели", - отметил Кистион.

По его словам, если в 2016 году сожгли 8,9 млн тонн антрацита, то в прошлом году, по предварительным подсчетам, потреблено 4,8 млн тонн дефицитного угля.

Напомним, ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что Украина избавится от необходимости использовать уголь антрацитовой группы для нужд энергетики в 2019 году. Так, в планах на 2018 год - уменьшение использования антрацитной группы до 3 млн тонн, а в 2019 году - полная ликвидация потребности в антрацитовом угле.