В Украине 95% местных бюджетов являются прибыльными. Об этом во вторник, 20 февраля, во время пресс-конференции заявила председатель Государственной казначейской службы Татьяна Слюз. По ее словам, по состоянию на 1 января 2018 года на счетах Госказначейства местными бюджетами было размещено 55,4 млрд гривен. "Удельный вес (в пассивах Госказначейства ) занимают средства местных бюджетов. Более 55 миллиардов гривен - это те средства, которые остались не использованными по состоянию на 1 января 2018 года ... 95% местных бюджетов действительно являются прибыльными", - сообщила Слюз. По ее словам, за год остаток средств местных бюджетов на счетах Госказначейства вырос почти на 6 миллиардов гривен. Слюз отметила, что больше всего средств на счетах Госказначейства держат Донецкая, Киевская, Днепропетровская и Львовская области, а также город Киев. Также в течение 2017 года местные бюджеты разместили на депозитных счетах государственных банков 23,9 миллиардов гривен. Напомним, ранее вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко сообщил, что в Украине за январь 2018 года поступления собственных доходов местных бюджетов выросли на 2,9 млрд гривен (23,3%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 15,4 млрд гривен.

