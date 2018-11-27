В Украине изменят правила оплаты за электричество с 1 января следующего года

В Украине с 1 января следующего года граждане будут обязаны заключить договоры на поставки и на распределение электроэнергии. Об этом сообщила глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Оксана Кривенко на своей странице в Facebook.

Согласно обнародованным данным, новая модель системы договорных отношений на розничном рынке электроэнергии и порядок заключения договоров определены Правилами розничного рынка электроэнергии, утвержденными постановлением НКРЭКУ No312 от 14 марта 2018 года.

Также Кривенко отметила, что в соответствии с законом О рынке электрической энергии, энергоснабжающие компании обязаны осуществить отделение деятельности по распределению электрической энергии от других видов деятельности вертикально интегрированного предприятия (облэнерго), в том числе путем создания электропоставщика.

Согласно установленным правилам, потребитель заключает договоры: о предоставлении услуг по распределению электрической энергии потребителю с оператором системы распределения; о поставках электрической энергии потребителю с выбранным электропоставщиком или поставки электроэнергии поставщиком универсальных услуг (для бытовых или малых бытовых потребителей).

Стоит отметить, что договор потребителя с оператором системы распределения преимущественно касается технических параметров мощности, класса напряжения, качества электрической энергии, процедуры отключения и подключения. В то же время договор о поставках электрической энергии предусматривает коммерческую продажу потребителю электрической энергии в качестве товарной продукции, добавила она.

В НКРЭКУ подчеркнули, что договоры о пользовании электроэнергией (для населения) и поставки электроэнергии, заключенные потребителями с облэнерго прекращают свое действие с 1 января 2019 года.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в пятницу, 23 ноября, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг во время заседания одобрила повышение тарифа на производство тепловой энергии компанией Киевтеплоэнерго на 22,3%, до 961,06 гривны за 1 Гкал (без НДС) По материалам MIGnews.com.ua