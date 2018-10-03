В Украине календарный отопительный сезон стартует 15 октября, однако власти на местах должны принимать решение о подаче тепла с учетом погодных условий. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман

Гройсман отметил, что у местных властей есть более 10 дней, чтобы начать отопительный сезон вовремя.

"Я понимаю, что можно подойти к этому вопросу нормативно и включить отопление 15 октября, но считаю, что нужно смотреть на термометр и понимать, что для людей важно вовремя получить горячую воду и тепло", - отметил он.

Премьер подчеркнул, что власти на местах должны принимать решение о подаче тепла с учетом погодных условий.

Напомним, ранее сообщалось, что газа в подземных хранилищах (ПХГ) достаточно для чтобы Украина прошла отопительный сезон.