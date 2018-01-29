В Украине могут запретить использование криптовалюты

В случае несостоятельности в ближайшее время урегулировать статус криптовалюты в Украине государство должно официально запретить ее оборот. Об этом заявил руководитель Департамента киберполиции Национальной полиции Сергей Демедюк, передает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины. "Сегодня возникла необходимость как можно скорее урегулировать на законодательном уровне вопросы, связанные с использованием криптовалют, а также внедрения необходимого налогообложения операций по покупке или продаже криптовалюты. Кроме того, необходимо определить соответствующие правила функционирования украинских криптовалютных бирж и пунктов обмена криптовалют", - отметил Демедюк. По данным полиции, поскольку обращение криптовалют и их статус в Украине не определены, злоумышленники активно используют их для своих преступных действий. Кроме того, граждане все чаще становятся жертвами мошенников во время операций с криптовалютой, не имея при этом полноценной защиты со стороны правоохранительных органов. Глава киберполиции также добавил, что все операции с криптовалютой в Украине должны быть с обязательной идентификацией владельца криптовалютного кошелька. Такая необходимость связана с тем, что главной проблемой правоохранителей в мире является само подтверждение права собственности лица на этот кошелек, а следовательно - и признание его потерпевшей стороной. "В случае невозможности в ближайшее время урегулировать статус криптовалюты в Украине, государство должно официально запретить ее обращение. Чтобы каждый знал о том, что покупая или продавая криптовалюту на территории Украины, он рискует потерять свои финансовые вложения безвозвратно, не имея права на защиту и возмещение убытков", - отметил Демедюк. Ранее сообщалось, что в ходе форума Давос-2018 представили отчет, согласно которому Украина вошла в список мировых лидеров по внедрению технологии блокчейна.

