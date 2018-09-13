В Украине нет проблемных банков - глава Фонда гарантирования вкладов

В Украине в настоящее время нет проблемных банков, сообщил директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) Константин Ворушилин.

"На сегодняшний день нет ни одного проблемного банка. Есть банки, в которых есть кураторы. НБУ следит очень внимательно за всеми банками. Все операции всех банков мониторятся… Мониторим те банки, которые завышают ставки, вызываем руководителей банков. Мы следим за состоянием их капитала, их резервных фондов. По целому ряду банков смотрим каждый день движение активов в рамках системы раннего реагирования", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

При этом К. Ворушилин добавил, что обеспокоенность ФГВФЛ вызывает искусственное расшатывание ситуации по банкам с российским капиталом.

"У нас есть опасения, когда начинают искусственно расшатывать ситуацию по отдельным банкам, например, по тем же российским банкам. Там деньги украинских вкладчиков. Сбербанк на сегодняшний день, по моим субъективным оценкам, - из них самый сильный в финансовом отношении. ВТБ имеет концепцию сворачивания, а в ПИБе никак не могут определиться со своей конечной концепцией", - сказал директор-распорядитель ФГВФЛ.

По его оценке, кризиса ликвидности в банковском секторе, о котором в последнее время заговорили в НБУ, не существует.

"Кризис ликвидности у большинства банков отсутствует. Есть другая проблема – банки не кредитуют реальный сектор экономики. Банки сегодня нашли себе такую лазейку как облигации госзайма и депозитные сертификаты. В результате реальный сектор экономики не может получить кредитование. Есть и другая причина - очень многие заемщики безнадежно испортили свою кредитную историю, их действительно кредитовать нельзя… Но сказать, что большой кризис ликвидности существует, – не скажу. Нет кризиса", - сказал К.Ворушилин.