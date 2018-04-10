В Украине отменено назначение всех специальных пенсий, кроме военных, а назначенные уже пенсии не будут перечисляться. Об этом аявил заместитель министра социальной политики Украины Николай Шамбир, передает пресс-служба Минсоцполитики. Одним из результатов проведения пенсионной реформы стала ликвидация спецпенсий и назначение пенсионных выплат по одним правилам и единой для всех прозрачной формуле. "Мы говорим о принципиальном отличии всех спецпенсий. Вместе с тем, есть люди, которые получают уже назначенные специальные пенсии, или имеют право на их назначение согласно переходным положениям закона. Для людей пенсии перечисляться не будут, и со временем они сами перейдут на единые правила пенсионного обеспечения", - заявил Шамбир.

