В Украине планируют построить энергохранилище
Финансирование проекта планируется за счет кредитов международных организаций
"Укрэнерго" рассматривает возможность реализации пилотного проекта по строительству энергетического хранилища на 200 МВт. Его задачей является испытание методов балансировки солнечных и ветровых электростанций, количество которых в ОЭС Украины стремительно растет. Об этом сообщает пресс-служба компании.
В частности, рассматривается три варианта строительства энергетического хранилища. Первый - с расположением в одном месте, второй - в нескольких местах с разделением на 4-5 частей, третий - с децентрализованным расположением нескольких десятков блоков с малой мощностью.
Последний вариант может предусматривать размещение хранилища вдоль центральных автотранспортных магистралей (Киев-Львов-госграница, Киев- Харьков, Киев-Днепр, Киев-Одесса-госграница) параллельно с созданием сети зарядных станций для электромобилей.
Представители французской компании RTE проинформировали о заинтересованности в проекте по строительству энергохранилища в Украине и свое видение этого сотрудничества. Также были проанализированы возможности для привлечения французских поставщиков и инвесторов. Обсуждался ход исследований, необходимых для принятия окончательного решения о форме участия RTE в проекте.
Стороны также обсудили перспективы привлечения французских специалистов к проведению дополнительных расчетов, необходимых для организации мероприятий по балансировке большого количества солнечных и ветровых электростанций в ОЭС Украины, моделирования режимов работы энергосистемы, расчетов для строительства новых балансирующих мощностей. Французская сторона предложила включить реализацию этих исследований в дорожную карту сотрудничества.
Вместе с тем "Укрэнерго" и RTE обсудили возможность создания новых совместных проектов по модернизации подстанций, строительства новой цифровой подстанции и обмена опытом в подготовке и проведении тренировок по работам под высоким напряжением.
Стороны также договорились о доработке до конца 2018 года проекта двустороннего Меморандума о сотрудничестве между французским государственным предприятием RTЕ и ГП "НЭК" Укрэнерго" и создание дорожной карты для его реализации. По материалам Український Бізнес Ресурс