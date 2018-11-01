В Украине с 1 ноября вступают в силу новые Предельные тарифы на общедоступные телекоммуникационные услуги.

Согласно документу, стоимость месячной абонентской платы за стационарный телефон для населения вырастет:

- в городах на 17% - с 42,56 гривен до 49,8 гривен;

- в селах на 18,8% - с 38,39 гривен до 45,6 гривен.

Согласно плану повышения цен на фиксированную телефонную связь, в начале 2019 года тарифы вырастут еще 2-9 грн.

Отметим, что 19 октября Кабинет министров решил повысить цену на газ для населения. Так, цены на газ для населения с 1 ноября вырастут на 23,5%. Согласно принятому постановлению, цена газа с 1 ноября составит 8,55 гривен за куб. метр.