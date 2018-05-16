В Украине с начала начала года взыскали почти 170 млн гривен задолженности по заработной плате. Об этом на заседании Кабмина заявил министр юстиции Павел Петренко. "С начала 2018 года органы юстиции взыскали почти 170 млн гривен долгов по выплате заработной платы в пользу около 13 тыс. человек. Динамика погашения долгов по зарплатам выросла на 77%", - заявил Петренко.

Он также добавил, что с начала работа штабов Минюста в апреле ежемесячный уровень погашения долгов вырос до 73,8 млн гривен. Напомним, ранее в Минюсте опубликовали список крупнейших компаний-должников по зарплате. В частности, Харьковское государственное авиационное производственное предприятие должно работникам 74 млн гривен, 30,1 млн гривен задолжало ГП "Судостроительный завод имени 61 Коммунара". На третьей позиции антирейтинга - футбольный клуб "Металлист", который должен 28,6 млн гривен.

