В Украине сегодня началась монетизация субсидий на газ и электроэнергию. Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

В частности, Гройсман отметил, что правительство начало монетизации субсидий.

"В среднем каждый гражданин, который сэкономил газ зимой, получит около 700 гривен. Выплаты начали уже получать жители Киевской и Хмельницкой областей", - отметил он.

Гройсман уточнил, что заявления на монетизацию газовых субсидий написали около 1,127 млн украинцев. Еще почти 21 тыс. человек - на монетизацию сэкономленного электричества, которое использовалась для отопления помещения.

"Все, кто написал заявления до 1 сентября, получат деньги в начале отопительного периода. Напомню, что под монетизацию подпадают сэкономленные 150 киловатт электроэнергии для отопления или 100 кубов газа", - добавил Гройсман.