В Украине водителей начали штрафовать за превышение скорости

В Украине начиная с 16 октября 2018 года полиция начинает штрафовать водителей за превышение скорости. Об этом сказал первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в Facebook.

"Мы не ограничимся профилактической беседой и предупреждением о повышенной опасности данного правонарушения. Патрульные полицейские начнут привлекать к ответственности за превышение установленных ограничений скорости движения", - написал он.

Кроме того, в полиции добавили, что за превышение скорости более чем на 20 км/ч предусмотрен штраф в размере 255 гривен, а за превышение более чем на 50 км/ч - 510 гривен штрафа.

Ранее патрульная полиция Украины обнародовала список трасс, на которых с 8 октября начался контроль скоростного режима с применением радара TruCam.