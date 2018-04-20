В Украине все еще "исчезает" слишком много газа во время распределения - ЕБРР

В Украине все еще слишком много газа разворовывают во время его распределения, поэтому нужно усилить конкуренцию в добыче газа. Об этом сказал управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж, передает "Голос Америки". "Слишком много газа все еще "исчезает" во время распределения и, говоря "исчезает", я не имею в виду, что он исчезает для всех. Слишком много газа все еще крадется во время распределения", - сказал Малиж. По его словам, в газовом секторе все еще остались коррупционные возможности и чтобы их устранить, необходимо ускорить анбандлинг "Нафтогаза". "Нужно давать людям деньги, а не скидку на газ" и монетизировать субсидии", - добавил Малиж. Он назвал соответствующее регулирование энергетического сектора, увеличение конкуренции в добыче газа и уменьшение роли государства, среди составляющих, необходимых для создания конкурентного рынка газа в Украине "Я не говорю, что не существует обязательства государства предоставлять газ бедным людям, но нужно, чтобы здесь играли роль рыночные механизмы, а они не задействованы через государственные обязательства", - подчеркнул чиновник Нужно усилить конкуренцию в добыче газа и лучше регулировать его распределение, убежден Малиж. "Нужно, чтобы была конкуренция в добыче газа. Говорят, что на рынке добычи газа доминирует "Укргаздобыча" и это, в большой степени, правда. Для того, чтобы это исправить нужно улучшить процесс лицензирования и инвестиционная среда. Анбандлинг является чрезвычайно важным для конкурентного рынка газа, он также чрезвычайно важен, чтобы защитить роль Украины в качестве транзитной страны", - убежден Франсис Малиж.

