В Украине запретили более 60 лекарственных препаратов (ПОЛНЫЙ СПИСОК)

В Украине запретили реализацию, хранение и применение 68 лекарственных препаратов, 43 из которых произведены в России.

Они были ввезены с нарушением законодательства. Об этом говорится в распоряжении No7308 Гослекслужбы.

Теперь медучреждения и аптеки должны изъять лекарства из обращения для дальнейшего уничтожения и утилизации.

В списке запрещенных лекарств содержатся, в частности, препараты российского производства против столбняка и стафилококковых инфекций. Также в него попали лекарства украинского, немецкого, польского, венгерского, болгарского, бельгийского, французского, румынского, датского, испанского, итальянского и австрийского производства.

Полны список: https://www.slideshare.net/AlexanderTopchiy/7308-111-4017181-110345118?ref=http://mariupolnews.com.ua/news/view/v-ukraine-zapretili-poryadka-70-lekarstvennyh-preparatov-spisok