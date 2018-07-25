В "Укрпочте" и Минсоцполитики рассказали, когда возобновятся выплаты пенсий

В "Укрпочте" и в Министерстве социальной политики надеются разобраться с проблемой относительно задержек по выплате пенсий уже в ближайшие дни.

Как сообщил в эфире телеканала "112 Украина" директор финансового департамента "Укрпочты" Артур Муравицкий, "Укрпочта" продлила срок выплаты пенсий до 28 июля.

"По информации Пенсионного фонда, они обещают осуществить в этом месяце полное финансирование. Мы продлили срок выплаты до 28 июля, и мы приложим максимальные усилия, чтобы граждане получили пенсии вовремя", - подчеркнул он.

По его словам, задержки с финансированием возникли во второй половине июля.

"Пенсионный фонд перечисляет средства компании "Укрпочта", "Укрпочта" затем доставляет их в виде пенсий нашим пенсионерам. Это финансирование осуществляется с 4 по 25 число. Соответственно во второй половине этого месяца начали происходить определенные задержки с финансированием Пенсионным фондом этих выплат. "Укрпочта" соответственно не имеет этих средств для выплаты пенсионерам", - рассказал Муравицкий.

Директор финансового департамента компании обещает, что как только финансирование поступит - пенсии будут выплачены.

"Как только эти средства поступают от Пенсионного фонда, мы сразу осуществляем выплаты пенсий... Мы надеемся, что до 28 июля, если будет осуществлено соответствующее финансирование, "Укрпочта" выполнит свои обязанности относительно доставки пенсий", - подытожил он.

В то же время заместитель министра социальной политики Украины Николай Шамбир в эфире телеканала "112 Украина" отметил, что вчера в "Укрпочту" поступила значительная сумма на пенсионные выплаты, а финансирование завершится в ближайшие дни.

"И сегодня будут (выплаты - ред.), потому что вчера профинансирована "Укрпочта", предоставлена достаточно большая сумма. Выплата продолжается. Завершение мы ожидаем за несколько дней", - сказал он.

По его словам, смещение графика выплат пенсий обусловлено кассовыми разрывами поступлений единого социального взноса (ЕСВ).

"Это связано с кассовыми разрывами, ЕСВ в течение месяца поступает неравномерно и большие поступления идут в конце месяца. Именно поэтому такое происходит. Проблемы в эти дни есть всегда", - отметил Шамбир.

Также он прогнозирует, что в следующем месяце не будет таких больших проблем с выплатами.

"Проводятся работы, чтобы в августе мы выплатили равномерно, без каких-либо срывов. Риск есть, но все расчеты, которые показывают по поступлению, что в августе будет большая сумма из госбюджета, соответственно это дает перспективы рассчитывать на своевременную выплату", - подытожил заместитель министра социальной политики.

В свою очередь нардеп Андрей Ильенко в эфире телеканала "112 Украина" рассказал, что намерен подготовить депутатское обращение по этому вопросу.

"Я сегодня подготовлю депутатское обращение на основе обращений избирателей, которые до меня были, и мы направим их в соответствующие компетентные органы. Я буду информировать общественность о результатах этих обращений, мне должны предоставить официальные ответы, что было причиной этих задержек. И главное, буду требовать, чтобы были конкретные наказания тем, кто в этом виноват", - подчеркнул нардеп.

Как сообщила корреспондент телеканала Кристина Быковец, сегодня очередь под "Укрпочтой" начала формироваться еще в 5:00, однако пенсии получат не все.

"Когда открылось отделение, сообщили, что пенсии сегодня получат не все, а только те, кому должны были их выплатить до 21 июля включительно. Впрочем в "Укрпочте" сообщают, что выплаты пенсий продлили до 28 июля, до 28 июля включительно все пенсионеры должны получить свои пенсии. Некоторые пенсионеры рассказывают нам, что приходят в отделение "Укрпочты" несколько дней подряд и до сих пор не знают, когда получат свои пенсии и не понимают, чем платить за коммунальные услуги. Тем, кому сегодня обещают выплатить пенсии, их должны привезти около 10:00", - рассказала она.

Напомним, что задержки выплаты пенсий начались более недели назад. Ранее в "Укрпочте" заявили о работе в штатном режиме и добавили, что задержки связаны с временными техническими проблемами со стороны Пенсионного фонда Украины.

Задержка выплаты пенсий обусловлена кассовыми разрывами поступления социального взноса. Так официально объяснили ситуацию в Пенсионном фонде Украины.