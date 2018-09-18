Валовый внешний долг Украины в I пол.-2018 сократился на 1,47%

Валовый внешний долг Украины по состоянию на начало июля 2018 года составлял $113,751 млрд, что на 1,47%, или на $1,7 млрд меньше, чем на начало года, сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ) во вторник.

По данным центробанка, долг госуправления за первое полугодие сократился на 1,98% - до $38,118 млрд, НБУ - на 6,1%, до $6,984 млрд, депозитных корпораций - на 5,27%, до $5,9 млрд, других секторов – на 0,57%, до $53,042 млрд. Возрос только объем обязательств по прямым инвестициям - на 1,62%, до $9,707 млрд.

Обязательства НБУ и почти весь правительственный долг представлены долгосрочными заимствованиями.

Львиная доля валового внешнего долга представлена в долларах США – 72%. Еще 12,9% составляют обязательства в евро, 11,2% - в SDR (специальные права заимствований).

Нацбанк также уточняет, что чистые валовые внешние активы к концу июня 2018 года возросли до $7,968 млрд с $5,032 млрд на конец апреля и $4,111 млрд на конец 2017 года.

Как сообщалось, Госдолг Украины за 2017 года вырос на 11,1% - до 1833,7 млрд грн, или $65,3 млрд, в том числе внешний – до $38,5 млрд, однако по отношению к ВВП он снизился с 69,2% до 61,5%, а с учетом гарантированного государством долга – с 80,9% ВВП до 71,8% ВВП.

На конец первого полугодия 2018 года государственный долг составлял 1,732 трлн грн, или $66,14 млрд, в том числе внешний – $37,52 млрд, а совокупный - 1,998 трлн грн, или $76,29 млрд.