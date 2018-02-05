Васадзе выставляет на продажу Запорожский автозавод

Владелец УкрАвто Тариэл Васадзе заявил, что готов продать контрольный пакет Запорожского автозавода (ЗАЗ) инвестору, который профессионально занимается автомобильным бизнесом.

Об этом сообщает LIGA.net.

По его словам, потенциальные инвесторы интересуются ЗАЗом и периодически ведутся переговоры о продаже завода. Он рассказал, что интерес к совместному производству на ЗАЗе проявляли компании Daimler и Magna Steyr. Однако, на сегодня таких предложений нет.

"Я бы с удовольствием это сделал, и даже уступил бы контрольный пакет, если бы понимал, что инвестор профессионально занимается этим бизнесом. Но беда в том, что в существующих условиях в эту отрасль никто не придет - лучше и дешевле завезти готовый продукт", - отметил Васадзе.

Он добавил, что в январе прошлого года представители компании Daimler посетили завод, но когда услышали об условиях для производителей в Украине, прямо сказали, что пока в стране существуют такие условия, ни о каком производстве не может быть и речи.

Что касается сотрудничества с Magna Steyr, то, когда в компании глубже познакомились с украинскими реалиями, сказали, что дешевле развивать производство в Австрии.

Напомним, что Forbes обнародовал рейтинг 100 богатейших украинцев, в котором был и Тариэл Васадзе.