ВБ ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2018г до 3,3%

Всемирный банк (ВБ) ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2018 году до 3,3% с 3,5%, сообщил ведущий экономист представительства ВБ по Украине, Беларуси и Молдове Фарук Кхан в Киеве в четверг.

По его словам, в 2019 году ВБ ожидает рост ВВП на уровне 3,5%.

В то же время, если не будут достигнуты договоренности с Международным валютным фондом, рост экономики может упасть до 2%, отметил Ф.Кхан в ходе презентации нового экономического обзора и макроэкономического прогноза для Украины от ВБ.

По словам директора ВБ по делам Беларуси, Молдовы и Украины Сату Кахконен, ускорению экономического роста в 2019-2021 гг. может способствовать реализация недавно утвержденных реформ: создание Высшего Антикоррупционного суда, улучшение управления госбанками и урегулирование неработающих кредитов, а также принятие ряда новых мер, таких как открытие рынка земли в стране.

Как указала экономист представительства ВБ в Украине Анастасия Головач в ходе презентации экономического обзора, ВБ настаивает на необходимости принятия реалистичного бюджета в максимально сжатые сроки, при этом положительно оценивает поданный в парламент проект бюджета на 2019 год.

"В частности, очень важно не превышать уже объявленный показатель увеличения минимальной зарплаты на 2019 год, составляющий 12%", - отметила она.

Среди фискальных рисков бюджета на 2019 год ВБ называет возможную замену налога на прибыль налогом на выведенный капитал, добавила А.Головач.