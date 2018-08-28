Великобритания намерена к середине 2019 года подготовить соглашение о ЗСТ с Украиной

Великобритания готова к переговорам с Украиной по двустороннему соглашению о зоне свободной торговли, регулирующему торгово-экономические отношения после Brexit, сообщила посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко.

"Мы хотим полноценные переговоры и посмотреть на соглашение амбициозное. Сначала не было понимания... сейчас уже есть позитивный сигнал. Амбициозная цель британцев, чтобы мы на середину следующего года имели текст соглашения. У меня тут есть сомнения", - сказала Н.Галибаренко в ходе пресс-клуба XIII совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины во вторник в Киеве.

По ее словам, украинская сторона должна формировать переговорную группу и начинать процесс согласования позиций.

Н.Галибаренко добавила, что нынешние торгово-экономические отношения Украины и Великобритании в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС будут действительны до подписания двустороннего договора.